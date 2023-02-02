Общество

Игорь Иванов оценил вхождение коллег в правление фонда соцстрахования РФ

Представители Федерации независимых профсоюзов России вошли в правление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«То, что в состав правления вновь созданного пенсионного и социального фонда Российской Федерации вошли сразу шесть представителей от профсоюзов России, является большим достижением. Профсоюзы всегда стояли и стоят на страже интересов трудящихся, отстаивая социальные блага. Сегодня голос профсоюза слышен, уверен, что вместе с социальными партнёрами будут приниматься правильные, выверенные решения в интересах людей», - отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.

В состав правления фонда вошли следующие представители ФНПР:

заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь,

помощник заместителя председателя ФНПР Игорь Шанин,

председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин,

председатель Профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов,

председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров,

председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Соответствующее решение исполком ФНПР принял 27 января 2023 года.