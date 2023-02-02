Игорь Иванов оценил вхождение коллег в правление фонда соцстрахования РФ

Представители Федерации независимых профсоюзов России вошли в правление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
«То, что в состав правления вновь созданного пенсионного и социального фонда Российской Федерации вошли сразу шесть представителей от профсоюзов России, является большим достижением. Профсоюзы всегда стояли и стоят на страже интересов трудящихся, отстаивая социальные блага. Сегодня голос профсоюза слышен, уверен, что вместе с социальными партнёрами будут приниматься правильные, выверенные решения в интересах людей», - отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.
В состав правления фонда вошли следующие представители ФНПР:
Соответствующее решение исполком ФНПР принял 27 января 2023 года.