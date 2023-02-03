Общество

Эндокринолог посоветовала иногда разрешать себе сладкое

При потреблении сахара вырабатывается серотонин. Этот гормон отвечает за радость, хорошее настроение и тревожность. Выброс серотонина снимает стресс, рассказала врач Наталия Тананакина.

Также желание съесть пирожное или другой десерт связано с тем, что у человека в организме переизбыток инсулина, который способствует утилизации глюкозы. В этом случае сладкая пища выступает источником энергии, сообщает RuNews24.

Бывает и так, что сладкое ассоциируется у человека с наградой. Своеобразная привычка из детства – конфета как награда за то, что был хорошим. По словам Наталии Тананакиной, этот сценарий вызывает зависимость.