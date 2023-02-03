Общество

Россиянам назвали пять продуктов, выводящих токсины из крови

Вредные вещества из крови выводит свёкла. В ней есть магний, железо и витамин С. Также продукт полезен для волос и кожи, он снижает уровень холестерина в крови.

Для выведения токсинов можно употреблять лимон, чеснок и имбирь. Так, чеснок содержит аллицин, который помогает в производстве лейкоцитов, сообщает RuNews24.

Ещё будет полезна капуста, особенно брокколи. В нём есть сульфорафан, который выводит вредные вещества из крови, а также нивелирует вред от конечных продуктов гликирования. Лучше всего капусту есть в сыром виде, так как при нагревании продукта сульфорафан начинает разрушаться.