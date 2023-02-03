Общество

Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов от весеннего призыва завершат 6 февраля

Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IТ-специалистов через портал госуслуг завершится 6 февраля. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Сотрудникам аккредитованных IТ-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через "Госуслуги" до 6 февраля (включительно)», - сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, IТ-компаниям до 9 февраля включительно нужно успеть проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. В министерстве пояснили, что от одной организации может быть несколько списков, а по всем сотрудникам статус в личном кабинете на «Госуслугах» компании должен быть «Отправлено», уточняет ТАСС.

«Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки», - добавили в министерстве.