Общество

Детский сад планируют отремонтировать в Пушкинских Горах

Детский сад планируют отремонтировать в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«В рамках подготовки проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта детского сада "Сказка" посетили данное учреждение. Наше районное базовое учреждение дошкольного образования давно нуждается в капитальном ремонте", - написала она.

Руководитель Павел Богданов обозначил самые проблемные вопросы: кровля, ремонт системы освещения, водо- и теплоснабжение, замена окон, ремонт санитарных узлов и другое.

Работа над созданием проекта началась, добавила глава района.