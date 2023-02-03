Общество

Спасшего рыбаков в псковской деревне Устье инспектора представят к награде

Старший госинспектор отдела рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Эдуард Морозов будет представлен к награде медалью МЧС «Спасение погибающих на водах». Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству.

Фото: Федеральное агентство по рыболовству

Инцидент произошёл вечером 28 января 2023 года. К инспектору рыбоохраны Северо-Западного ТУ Росрыболовства обратились за помощью: в районе деревни Устье Псковской области под лёд провалились двое рыбаков.

«Я как только услышал по телефону, что надо помочь тонущим людям, побежал за ключами от лодки. Взяв с собой два спасательных круга, направился к месту происшествия. Очень переживал и старался как можно быстрее помочь рыбакам», — рассказал Эдуард Морозов. На берегу к нему присоединись двое мужчин, которые помогли спасти людей.

С помощью подручных средств удалось вытащить рыбаков из воды и проводить их к берегу в машину скорой помощи. Один из рыбаков благополучно доставлен в больницу, второй — скончался от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.