Общество

Снег и мороз до 12 градусов прогнозируют в Псковской области 6 февраля

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 6 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдёт небольшой снег, днём - местами умеренный. Ночью по юго-востоку области преимущественно без осадков.

На дорогах в некоторых частях Псковской области образуется гололедица. Прогнозируется ветер ночью юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днём - западных и северо-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -12 до -7 градусов, днём столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.