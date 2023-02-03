Общество

Потепление придет на Северо-Запад России

Влияние атлантического циклона скажется на погоде Северо-Запада России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада скажется влияние атлантического циклона, и вместе со снегопадами этот вихрь принесёт согретые Гольфстримом воздушные массы. В результате дневная температура на севере и востоке региона повысится до 0…−5˚С, в юго-западной части – до −3…+2˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центр облачные поля циклона не пропустит очаг высокого давления, и здесь только в отдельные дни местами возможны небольшие снежные заряды. Днём в начале рабочей недели −3…−8˚С, во второй половине периода до 0…−5˚С.

В Санкт-Петербурге будет идти снег, во второй половине рабочей недели возможно с дождём. Днём −1…−4˚С, во второй половине периода −1…+2С˚.

В Москве существенные осадки маловероятны. В первые дни температурный режим умеренно холодный – после полудня −4…−7˚С, а в четверг-пятницу столбики термометров смогут подняться до 0…−3˚С.