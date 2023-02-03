Общество

Более 20% псковичей испытывают хроническую усталость на работе

Треть опрошенных жителей Псковской области (27%) чувствует хроническую усталость (почти каждый день). Также в ходе исследования выяснилось, что 14% замечают, что больше всего устают в конце года, 10% - минимум раз в полгода, 12% - в конце каждой недели, и стабильно каждый месяц 7% жителей области сильно устают от работы. Остальные опрошенные ничего такого за собой не замечают.

В разрезе пола: хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины на 6 процентных пунктов (28% и 34% соответственно). В разрезе профессий: наибольшая доля усталости от работы (40%) наблюдется среди представителей сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели (35%), а также ИТ-специалисты (35%). Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а вот под конец календарного года не могут восстановить нормально силы и устают больше всех строители, юристы и работники сферы продаж. При этом, как правило, не замечают вообще никакой хронической усталости из-за работы представители рабочих профессий (50%), специалисты транспортной сферы (46% дали отрицательный ответ), а также работники производственного сектора (40%), сообщает hh.ru.

После длинных новогодних каникул каждому второй опрошенному в Псковской области (50%) удалось отдохнуть и перезагрузиться. Среди тех, кто не успел набраться сил: трети (33%) не удалось отдохнуть из-за личных проблем, пятой части опрошенных (21%) не хватило выходных дней, еще 18% работали на новогодних праздниках, 10% болели. А 10% слишком активно провели новогодние праздники и теперь им требуется дополнительный отдых.

Плохое самочувствие и общая подавленность (47%), проблемы со сном (44%), повышенная тревожность (40%), пессимистичность (41%), а также низкая эффективность (35%) – топ-5 признаков усталости, которые испытывают жители Псковской области прямо сейчас.

Также люди назвали сумму причин, которые вызывают у них хроническую усталость. По мнению респондентов, такое состояние связано с обычной усталостью, которая накопилась за год (48%), с сидячей работой (36%), с личными семейными обстоятельствами (30%), с токсичным поведением начальства (24%), с длительным отсутствием отпуска (25%). Ещё 14% местных опрошенных связывают хроническую усталость на работе с постоянными ссорами внутри коллектива, и ещё 18% с тем, что у них появилась сверхнагрузка на работе.