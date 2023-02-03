Общество

Псковские медорганизации получили более 40 млн на оплату услуг по родовому сертификату

За прошлый год на основании талонов родового сертификата медицинским организациям Псковской области перечислено более 41 миллиона рублей. Средства направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Социального фонда.

В рамках таких услуг порядка 4 тысяч женщин получили медицинскую помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. Не меньше чем половине из них также была оказана психологическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.

Псковским роженицам и их новорожденным детям в родильных домах в стационарных условиях оказано более 4 тысяч услуг. Еще 2 800 услуг предоставлено в поликлиниках региона в ходе профилактических медосмотров детей в возрасте до года.

Напомним, что электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.