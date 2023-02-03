Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества косметики

Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции с 6 по 17 февраля, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся требований к детской косметике, декоративным средствам (для макияжа лица, глаз, губ, бровей), косметике, предназначенной для татуажа, парфюмерной продукции и подарочным наборам.

Кроме того, потребители смогут получить практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно), узнать алгоритм их обмена или возврата при обнаружении недостатков.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43, все звонки принимаются бесплатно в круглосуточном режиме.