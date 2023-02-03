Общество

Отказаться от мобильного телефона предлагают 6 февраля

Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона отмечается ежегодно 6 февраля.

Инициаторы даты, а также их сторонники предлагают всем людям задуматься о том, что им даёт мобильная связь, и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью человека, если не физическому, так психическому. Считается, что идея проведения акции «Дни без мобильного телефона» принадлежит французскому журналисту и литератору Филу Марсо, который озвучил свою идею в 2001 году, сообщает calend.ru.

6-8 февраля всем людям предлагается если не отказаться от использования мобильного телефона, то хотя бы ограничить его использование по максимуму. Кроме сегодняшней даты, есть еще как минимум два дня в году, когда можно отдохнуть от технологий и бесконечного потока информации – это Международный день без интернета и Всемирный день без Wi-Fi.