Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей восемь единиц оружия

28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 30 января по 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ЛРР выявили 13 административных правонарушений и изъяли 8 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия документа.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.