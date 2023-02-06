Общество

Способы защититься от возникновения деменции назвала российский врач

Менее 1% случаев возникновения болезни Альцгеймера связано с генами, основной фактор ее появления - образ жизни. Об этом рассказала российский невролог Александра Алехина.

«Исследование показало, что уровень сахара в крови в верхней части нормального диапазона в возрасте 35 лет увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте на 15 процентов», — цитирует специалиста «Лента.ру» со ссылкой на «Медик Форум».

По ее словам, чтобы не допустить возникновения слабоумия, необходимо есть меньше сахара и рафинированных углеводов, вместо этого употребляя в пищу рыбу, рыбий жир, фрукты и овощи, а также витамины B6, B12 и фолиевую кислоту.

Помимо этого, врач посоветовала наладить режим сна. Она уточнила, что оптимальное время сна составляет семь часов, а лучшим временем для отхода ко сну является 10 часов вечера.