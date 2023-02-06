Свыше 1150 незаконных нормативно-правовых актов выявили в Псковской области

1159 незаконных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления выявили и оспорили в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.
«В 2022 году особое внимание уделялось предупреждению издания незаконных нормативных правовых актов. Противоречия федеральному законодательству, коррупциогенные факторы и нарушения юридической техники выявлены в 802 проектах региональных и муниципальных нормативных правовых актов», - сообщили в ведомстве.
За год органы прокуратуры выявили и оспорили 1 159 незаконных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, что на 6,6% выше аналогичного показателя 2021 года, когда было оспорено 1087 незаконных актов.