Общество

Свыше 1150 незаконных нормативно-правовых актов выявили в Псковской области

1159 незаконных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления выявили и оспорили в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

« В 2022 году особое внимание уделялось предупреждению издания незаконных нормативных правовых актов. Противоречия федеральному законодательству, коррупциогенные факторы и нарушения юридической техники выявлены в 802 проектах региональных и муниципальных нормативных правовых актов », - сообщили в ведомстве.