Общество

Более 3,5 тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю

3 778 вызовов отработали сотрудники Псковской станции скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 30 января по 5 февраля медработники выезжали 360 раз для оказания помощи в общественных местах и 10 раз для оказания медицинской помощи на местах дорожно-транспортных происшествий, на пожары – 22 раза.

Медики скорой помощи за неделю 582 раза приезжали на вызовы к детям и 17 раз по вопросам COVID-19. Жители Псковской области 291 раз вызывали скорую помощь по ОРВИ. Кроме того, за прошедший период два раза совершала вылеты санитарная авиация.