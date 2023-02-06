Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Осенью в Пскове на стены нескольких жилых домов были нанесены муралы. Все изображения - это полотна из коллекции Картинной галереи Псковского музея-заповедника. А основной целью была популяризация художественного творчества среди широкой аудитории горожан и гостей города.

Но зачастую на улицах города мы видим неформальное творчество - граффити, стикеры, трафареты. Нужно ли популяризировать уличное искусство в Пскове или необходимо с ним бороться как с проявлением вандализма? В вопросах уличного искусства будут разбираться Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.