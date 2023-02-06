Общество

«ГорДозор»: Граффити, трафареты, стикер-арт - вандализм или искусство? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 февраля.

Осенью в Пскове на стены нескольких жилых домов были нанесены муралы. Все изображения - это полотна из коллекции Картинной галереи Псковского музея-заповедника. А основной целью была популяризация художественного творчества среди широкой аудитории горожан и гостей города.

Но зачастую на улицах города мы видим неформальное творчество - граффити, стикеры, трафареты. Нужно ли популяризировать уличное искусство в Пскове или необходимо с ним бороться как с проявлением вандализма? В вопросах уличного искусства разбирались Николай Мельков и Александр Елисеев.