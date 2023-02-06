Общество

Люди с рассеянным склерозом могут лишиться жизненно важного лекарства

Люди с рассеянным склерозом могут лишиться сипонимода. Препарат обещали закупать на федеральные средства, но в итоге все переложили на регионы. Там с этим не справляются. Аналоги же дороже и не всегда эффективны.

Одна из пациенток, страдающая вторично-прогрессирующей формой рассеянного склероза, отметила, что ей назначили препарат швейцарского производства «сипонимод», которое в 2021 году было включено в список жизненно необходимых. В 2022 году в Санкт-Петербурге его выдали тем, кто в нем нуждался, сообщает РИА Новости.

Однако в различных регионах ситуация с лекарствами складывается по-разному. Например, в Самаре препаратом смогли обеспечить лишь двух пациентов. Остальным назначают аналоги, которые не являются столь эффективными.

В 2023 году в списке лекарств «сипонимода» не оказалось и вовсе. После запроса в Минздрав, сообщили, что у врачей имеется большое количество препаратов-аналогов. Также было замечено, что лекарства для льготников в регионы доставляются неравномерно.