Общество

Псковичей с юридическим образованием приглашают на собеседование в Арбитражный суд

Соискателей на должность секретаря судебного заседания приглашают на собеседование в Арбитражный суд Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

«Арбитражный суд Псковской области приглашает на собеседование для формирования кадрового резерва старшей группы должностей федеральной государственной гражданской службы категории "специалисты" - секретарь судебного заседания», - сообщили в суде.

На собеседование приглашают граждан Российской Федерации, имеющих высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.

Желающие принять участие в собеседовании могут направить резюме на адреса электронной почты Арбитражного суда Псковской области:

a52.eivanova@arbitr.ru,

info@pskov.arbitr.ru.

При проведении собеседования кандидат должен иметь при себе паспорт и диплом о высшем юридическом образовании.

Кандидат должен быть уверенным пользователем персонального компьютера, уметь работать с правовыми базами.

Контактные телефоны: (8112)72-00-24, (8112) 79-08-64.