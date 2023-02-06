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Общество

Случай бешенства у лисы выявили в Великолукском районе

07.02.2023 08:12|ПсковКомментариев: 0

Случай бешенства у лисы выявили в деревне Тетеркино Великолукского района 6 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам, введены ограничительные мероприятия.

«В связи с этим хотим напомнить о важности проведения профилактики бешенства животных и людей. Основной метод профилактики – вакцинация. Особенно важно успеть вакцинировать себя и своих домашних животных в первые дни после контакта с диким животным», - напомнили специалисты.

При фактах покуса диким животным домашнего питомца, при обнаружении на своем участке дикого животного живого или мертвого, при наезде на дикое животное транспортным средством, незамедлительно необходимо обратиться на ветеринарную станцию для проведения профилактических мероприятий с целью недопущения возникновения заболевания. Ни в коем случае нельзя тесно контактировать с дикими животными (гладить, кормить, отгонять, перемещать трупы и т.п.), а также с домашним питомцем, которого покусало дикое животное, подчеркнули в учреждении.

Сообщения о выявлении подозрительных животных принимаются по номерам 8(811)53-2-66-02; 8-911-387-16-01.

Теги: #великолукский район #лиса
Источник: Псковская Лента Новостей
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