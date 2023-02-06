Общество

В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета

Российские ученые синтезировали новые соединения, которые могут стать потенциальной основой для новых лекарств от диабета, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Снижение всасывания глюкозы считается одним из эффективных методов отсрочки крайних степеней диабета II типа. Основные белки-ферменты, участвующие в переваривании углеводов в организме – это альфа-глюкозидаза и альфа-амилаза. Подавление их активности может замедлять всасывание глюкозы и снижать ее уровень в крови после приема пищи. В последние годы идут исследования по поиску новых безопасных и эффективных ингибиторов обоих ферментов как среди природных, так и синтетических органических соединений различных классов, пишет РИА Новости.

Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили коллегам-биологам из Национального центра биотехнологии (Астана, Казахстан) для проведения биологических исследований новые производные так называемых монотиооксамидов и тиадиазолов. Некоторые из синтезированных соединений показали более высокую степень связывания с выбранными белками-«мишенями» по сравнению с известными антидиабетическими препаратами.

«Биологический скрининг 12 новых синтезированных соединений, как по данным компьютерных расчетов, так и по результатам проведенных первичных биологических испытаний in vitro ("в пробирке" - ред.) показал их высокую перспективу для дальнейших углубленных исследований с целью их возможного применения в качестве потенциальных противодиабетических препаратов», – сказала аспирант Института химии ТюмГУ Ирина Паламарчук.

Авторы работы, выполненной при поддержке гранта Российского научного фонда, полагают, что полученные соединения, возможно, окажутся более перспективными, чем применяемые на данный момент в медицинской практике противодиабетические препараты.

«В ближайшее время планируется провести более углубленные биологические испытания полученных соединений in vivo на опытных животных для выявления и подтверждения их противодиабетической активности, острой токсичности, после которых будет оценена их перспективность для проведения дальнейших предклинических испытаний», – отметил в свою очередь руководитель гранта РНФ, профессор кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Иван Кулаков.