Общество

Молодые семьи приглашают на встречу с сексологом в Пскове

Молодые семьи приглашают на встречу с сексологом в Пскове 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодёжном центре.

Спикером тематической встречи «Важные аспекты семейной жизни» выступит психолог-сексолог Виктория Иванова.

На встрече обсудят самые важные нюансы семейной жизни, с которыми столкнутся молодые люди, появится возможность познакомиться с этапами отношений и гормональными изменениями в их рамках, рассмотреть проблемы взаимоотношений в семье, кризисы и пути их преодоления.

Кроме того, в рамках интерактива участники узнают больше о претензиях и обидах в паре, способах для нейтрализации негативных моментов и выявлению из них пользы. Всем участникам будут вручены раздаточные материалы.

Мероприятие состоится в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15), начало в 18:30.

Предварительная регистрация обязательна.

Возрастное ограничение 18+.