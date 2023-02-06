Общество

Молодежный форум «С места в карьеру» проходит в Пскове

Молодежный карьерный форум Российского общества «Знание» «С места в карьеру» проходит в Пскове сегодня, 7 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лекции, мастер-классы, профориентационные тестирования и собеседования для старшеклассников и студентов проводят российские эксперты в области построения карьеры и бизнеса.

На мероприятии выступили депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман и исполняющая обязанности ректора ПОИПКРО Ольга Урсова.

Кроме того, к собравшимся обратился заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. «У каждого свой путь, и неважно кем вы станете, вы должны знать, что ваши преподаватели будут вами гордиться, и ваша работа будет направлена на благо нашего города, нашей области и нашей страны», - отметил он.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов рассказал участникам форума о своем пути выбора профессиональной деятельности и призвал ставить цели. «Ничего не бойтесь. Ставьте себе цели, которые уходят за горизонт», - обратился к студентам Владимир Зубов.

На торжественном открытии втакже ыступил председатель реготделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области, член совета Торгово-промышленной палаты Псковской области, член всероссийской политической партии «Единая Россия» Денис Иванов. Выступление эксперта, посвященное построению карьеры в современных реалиях, открыло программу. Также Денис Иванов ответил на вопросы участников.

Тематическая программа форума состоит из трех треков: «Развитие», «Карьера», «Бизнес и стартап». Каждому участнику предстоит выбрать наиболее интересное для себя направление.

Напомним, проект «С места в карьеру» стартовал весной прошлого года и получил свое продолжение в 2023 году. В рамках онлайн- и офлайн-форумов в городах России молодые люди общаются с представителями крупнейших региональных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме при участии опытных HR-специалистов, а некоторые участники даже получают предложения работы. В проекте уже приняли участие более 8 тысяч молодых людей и 150 наставников-профессионалов в разных областях: от экономики до творчества.