Общество

Торги на ремонт студенческого общежития ПсковГУ прошли с нарушениями

Торги на ремонт студенческого общежития ПсковГУ прошли с нарушениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Жалобу в УФАС на положения аукционной документации подал индивидуальный предприниматель. Подрядчик должен был выполнить работы по капитальному ремонту помещений 2-го и 4-го этажей студенческого общежития ПсковГУ, расположенного в Пскове на улице Карла Маркса, 1. По мнению заявителя, ПсковГУ незаконно установил требование об указании в заявке предложения о цене контракта.

Комиссия УФАС разъяснила представителям заказчика, какие именно данные должна содержать заявка на участие в электронном аукционе. Специалисты отметили, что требование о предоставлении в составе заявки на участие в электронном аукционе предложения участника закупки о цене контракта является незаконным и нарушающим положения закона о контрактной системе.

Жалобу индивидуального предпринимателя УФАС признало обоснованной, но, учитывая, что на участие в аукционе поступило 11 заявок, и то, что нарушение не повлияло на результаты торгов, предписание о внесении изменений в документацию решили не выдавать.

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Ранее сообщалось, что ООО «Медстройснаб» в Псковской области внесли в реестр недобросовестных подрядчиков за невыполнение работ по капремонту общежития ПсковГУ.