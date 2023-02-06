Общество

Свыше 1,2 тонны макулатуры завод «Титан-полимер» направил на переработку в 2022 году

Свыше 1,2 тонн макулатуры завод «Титан-полимер» направил на переработку в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Изображение: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Сегодня все больше организаций направляют специализированные отходы на переработку, ведут экологическую отчётность. Для завода «Титан-Полимер» это направление работы – одна из главных составляющих корпоративной экологической культуры. Кроме того, участие в раздельном сборе прививает сотрудникам предприятия экологическую ответственность.

За 2022 год сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» отправили на переработку около 1,2 тонны макулатуры и 70,3 тонны металлолома.

В частности, бумажные отходы были переданы на переработку в организации «Чистый край», «Вторпрайс», «Псковрускартон», а отходы металла сданы в «Псковвтормет».

Поступления от сдачи на переработку бумажных и металлических материалов составили около 1 млн рублей. Полученные от рециклинга средства были направлены в том числе и на благотворительные цели.

Так, были приобретены подарки победителям олимпиад и творческих конкурсов в Тямшанской гимназии. А региональному отделению Детского фонда были переданы билеты на новогоднее представление для малообеспеченных семей.