Общество

Технические работы идут на сайте губернатора Псковской области

Жалобы на сайте губернатора Псковской области не принимают с 26 января из-за технических работ. Об этом говорится в ответе правительства региона на комментарий, который местный житель разместил на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот: сайт губернатора Псковской области

«Почему с 26 января не работает сайт губернатора?» - спросил мужчина.

«На сайте губернатора ведутся технические работы», - пояснили в правительстве.

Отметим, что уже поступившие обращения продолжают обрабатываться, ежедневно ответственные за реагирование на жалобы и предложения жителей области публикуют ответы, сами жители также могут комментировать записи, размещенные на сайте до 26 января.

Пока на сайте идут технические работы, жителям Псковской области предложили оставлять обращения через Платформу обратной связи на госуслугах или обратиться в личные сообщения профильных ведомств (администраций районов, комитетов).