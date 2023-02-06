Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с журналистом Андреем Норкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз героем программы станет известный журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий Андрей Норкин.

4 февраля он выступил в псковском Доме офицеров с юмористической программой «Другой формат», а перед началом концерта дал эксклюзивное интервью для радиостанции «ПЛН FM». Дина Дабришюте поговорила с ним о санкционном списке Канады, куда он попал буквально 3 февраля, о либеральной и государственной журналистике, о пропаганде и о свободе слова в России.

Также Андрей Норкин высказал свое отношение к уехавшим из России и объяснил, почему журналист должен быть патриотом всегда — не только в наше время.