Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Для здоровья трудящихся
100 псковских миллионеров
Оазис здоровья под Псковом
Догазификация курс на ускорение
за присоединение Псковского района
Газ в быту
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Бесплатный семинар: выиграть тендер
борьба с энергопотерями
Политические итоги-2022
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 06.02.2023 12:450 Синоптики зафиксировали рекордно высокое давление в Псковской области 07.02.2023 12:500 Журналист Андрей Норкин о включении в санкционный список Канады: Кому интересны такие вещи? 07.02.2023 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с журналистом Андреем Норкиным 07.02.2023 12:280 ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети 07.02.2023 12:230 Молодые семьи приглашают на встречу с сексологом в Пскове 07.02.2023 11:530 Технические работы идут на сайте губернатора Псковской области
 
 
 
Самое популярное 06.02.2023 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 03.02.2023 07:233 В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора 31.01.2023 18:561 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в феврале 02.02.2023 13:529 Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении 06.02.2023 13:0918 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети

07.02.2023 12:28|ПсковКомментариев: 0

Клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ с 7 февраля смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом интеграции новых банков в группу ВТБ и доведет число доступных банкоматов для клиентов почти до 20 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ. 

На этапе объединения ВТБ, «Открытие» и РНКБ отменяют комиссии по снятию и внесению наличных для розничных клиентов в своих устройствах. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

Единая банкоматная сеть объединенных банков превысит 19,5 тысячи устройств, из которых 14,4 тысячи устройств относятся к ВТБ, 3,7 тысячи – к «Открытию», 1,5 тысячи – к РНКБ.

«Интересы клиентов для нас всегда во главе угла. При интеграции мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и ее расширении. Создание общей сети банкоматов ВТБ, "Открытия" и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты "Открытия" и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысячи устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», – отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. 

«Объединение банкоматных сетей позволит нашим клиентам уже сейчас воспользоваться преимуществами интеграции банка "Открытие" в ВТБ, крупнейшую российскую банковскую группу. Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков», – сказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

«Благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране, – заметил председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один "мост", только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка "Открытие" на отдых в Крым».

Теги: #банк #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?
В опросе приняло участие 104 человека
07.02.2023, 12:530 Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве 07.02.2023, 12:500 Журналист Андрей Норкин о включении в санкционный список Канады: Кому интересны такие вещи? 07.02.2023, 12:490 Две поддельные пятитысячные купюры обнаружили в Пскове 07.02.2023, 12:460 Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы
07.02.2023, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с журналистом Андреем Норкиным 07.02.2023, 12:280 ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети 07.02.2023, 12:230 Молодые семьи приглашают на встречу с сексологом в Пскове 07.02.2023, 12:200 Жителя Новосокольников наказали за фальшивые госзнаки на автомобиле
07.02.2023, 12:180 Бракованную пятирублевую монету продают в Пскове за 100 тысяч рублей 07.02.2023, 12:060 Более 540 землетрясений зафиксировали сейсмологи в европейско-средиземноморском регионе 07.02.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Брячаком 07.02.2023, 11:530 Технические работы идут на сайте губернатора Псковской области
07.02.2023, 11:480 Свыше 1,2 тонны макулатуры завод «Титан-полимер» направил на переработку в 2022 году 07.02.2023, 11:480 Краеведческий альманах «Великолукский вестник» теперь доступен в электронной версии 07.02.2023, 11:460 Находящуюся в федеральном розыске мошенницу задержали за кражу батарей в Пскове 07.02.2023, 11:430 «Кузница»: Бесконечные реформы образования – больше вреда, чем пользы?
07.02.2023, 11:350 Торги на ремонт студенческого общежития ПсковГУ прошли с нарушениями 07.02.2023, 11:340 Молодежный форум «С места в карьеру» проходит в Пскове 07.02.2023, 11:240 Женихам и невестам в Пскове расскажут об организации современной свадьбы 07.02.2023, 11:120 Житель Пскова решился на кражу во время нетрезвой прогулки
07.02.2023, 11:100 Великолучанин вступил в экстремистское движение в СИЗО и занимался пропагандой 07.02.2023, 11:000 Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции, стихия унесла более трёх тысяч жизней 07.02.2023, 10:550 Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в Печорском районе 07.02.2023, 10:450 «Беседка»: Журналист Андрей Норкин о санкционных списках, свободе слова и уехавших из России
07.02.2023, 10:440 Мужчина ищет отца в Усвятском районе, которого не видел почти 50 лет 07.02.2023, 10:431 Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу 07.02.2023, 10:420 Водителя Lada Granta госпитализировали после столкновения с автобусом в Псковской области 07.02.2023, 10:290 Православные отмечают день иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
07.02.2023, 10:232 Монетку за полмиллиона продает пскович 07.02.2023, 10:220 «Гайд-парк»: Олег Брячак о планах на выборы-2023 и перспективах расширения границ Пскова 07.02.2023, 10:190 Устроивший ДТП с псковской маршруткой водитель отказался от медосвидетельствования 07.02.2023, 10:090 Службу в армии по призыву могут начать учитывать при поступлении в вузы
07.02.2023, 09:573 Бояре из автобуса 07.02.2023, 09:560 Wildberries вынуждают прекратить брать плату за возврат товаров 07.02.2023, 09:530 Рейтингомер: предвесеннее затишье 07.02.2023, 09:451 Закрывшуюся компанию вынудили отдать пятерым опочанам трудовые книжки
07.02.2023, 09:390 Причины землетрясения в Турции назвал сейсмолог 07.02.2023, 09:260 В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета 07.02.2023, 09:161 Водитель опрокинувшейся на Рижском проспекте автомашины получил незначительные травмы. ФОТО 07.02.2023, 09:150 Выдача льготной ипотеки для IT-специалистов на новых условиях стартовала в России
07.02.2023, 08:550 Короткое замыкание электросети в туалете стало причиной пожара в Красногородске 07.02.2023, 08:330 IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете 07.02.2023, 08:120 Случай бешенства у лисы выявили в Великолукском районе 07.02.2023, 07:520 Эксперт назвал три признака, при которых трудно накопить на старость
07.02.2023, 07:340 Мастер-класс Алексея Репникова пройдёт в Пскове 8 февраля 07.02.2023, 07:170 Спасатели МЧС России направились в наиболее пострадавший район Турции 07.02.2023, 06:580 Новые лекарства для лечения психических заболеваний предложили продавать только по рецепту 06.02.2023, 22:000 Молодежная вечерка «Трифонов день» пройдёт в Пскове 16 февраля
06.02.2023, 21:510 Лекцию к дню памяти Пушкина услышат псковичи в Василевской библиотеке 06.02.2023, 21:422 Подразделения Псковской городской поликлиники теперь будут открываться с 7:00 06.02.2023, 21:400 Псковские библиотекари приглашают детей к участию в творческом конкурсе 06.02.2023, 21:300 Как сделать бутерброд полезным завтраком, рассказали диетологи
06.02.2023, 21:240 Почти 2,5 тысячи девятиклассников пройдут собеседование по русскому языку в Пскове 06.02.2023, 21:200 Соревнования по общей и специальной физической подготовке для каратистов пройдут в Пскове 06.02.2023, 21:180 Псковские волейболисты взяли «бронзу» в Первенстве СЗФО 06.02.2023, 21:110 В палатах Елеазаровского монастыря отреставрировали стены из природного известняка
06.02.2023, 21:030 В Турции объявили национальный траур до 12 февраля в связи с землетрясением 06.02.2023, 21:000 Люди с рассеянным склерозом могут лишиться жизненно важного лекарства 06.02.2023, 20:540 Отряд «Снежного десанта» помог по хозяйству пенсионерам и инвалидам в Невельском районе 06.02.2023, 20:400 Производство лифтов в России сократилось почти на треть
06.02.2023, 20:200 Псковских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая Масленица» 06.02.2023, 20:082 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи присоединение части Псковского района к областному центру? 06.02.2023, 20:000 Большинство россиян предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры 06.02.2023, 19:400 Лекарства от гипертонии могут вызвать ночные кошмары – эксперт
06.02.2023, 19:370 Более 600 заявок поступило на конкурс проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!» 06.02.2023, 19:280 ВТБ: пользователи стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» со смартфона 06.02.2023, 19:200 Чемпионат города по жиму лёжа пройдёт в Пскове 06.02.2023, 19:160 Дорогие и дешевые няни Пскова
06.02.2023, 19:120 В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина 06.02.2023, 19:000 Росмолодежь запустила конкурс «Маршрут построен» 06.02.2023, 18:450 Потомки без вести пропавшего красноармейца ищут его следы в Псковской области 06.02.2023, 18:412 Можно ли выбрасывать мусор в чужой контейнер, объяснили псковичам
06.02.2023, 18:270 Каждый второй россиянин зимой больше сидит дома – ВЦИОМ 06.02.2023, 18:150 Видеоролик из серии «Оккупация 1941-1944» опубликовали псковские архивисты 06.02.2023, 18:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 февраля 06.02.2023, 18:000 Итоги деятельности за 2022 год подвели в УФСИН России по Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru