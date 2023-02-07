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Общество

Сочетание каких продуктов вредит поджелудочной железе, рассказал врач

07.02.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Если поджелудочная железа не беспокоит и никак не дает о себе знать, это не говорит о том, что она здорова. По словам врача-гепатолога Сергея Вялова, болезни этого органа могут проходить незамечено, пока патология не приведет к серьезному ухудшению здоровья. В частности, появляются неприятные ощущения, боли в области поджелудочной железы, панкреатит.

Это связано с тем, что орган перестал выделять необходимое для переваривания пищи количество ферментов. При этом есть ряд факторов, которые значительно ускоряют этот процесс, пишет RuNews24. В числе первых эксперт назвал алкоголь и никотин.

«А их сочетание — худшее, что можно придумать. Если к алкоголю добавляем много жирного, то вот это сочетание может "убить" поджелудочную», — подчеркнул врач.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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