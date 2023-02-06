Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Бесконечные реформы образования – больше вреда, чем пользы?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Говорят, от больной головы ногам вред. В последнее время такие тревожащие нервную систему россиян слова как «реформа», «изменение», «инновация» все чаще касаются сферы образования. И так же часто в пылу очередного форума брошенное предложение становится законопроектом, а через короткое время – строкой в школьном расписании. В начале учебного года в школьном расписании появились «Разговоры о важном», а с 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки. Только за минувший год педагогов и учащихся «радовали» креативными идеями по созданию театров во всех школах, о внедрении курса изучения священных текстов. Совсем недавно законотворцы и реформаторы, вслед за курсом истории, добрались до литературы и предложили убрать из программы Солженицына и вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева.

Но как это выдерживают дети, педагоги и родители? Не перенасыщена ли школьная программа новациями? Почему из наших детей, судя по объему предметов, пытаются сделать академиков, а в реальности после окончания школы они не способны ответить на элементарные вопросы по базовым дисциплинам? Куда несет корабль под названием «Образование» в бурных волнах реформ? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с экспертами и радиослушателями.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.