Общество

Заброшенные гаражи снесут на территории псковской школы №13

Глава города Пскова Борис Елкин осмотрел школу №13 в областном центре в ходе рабочего выезда сегодня, 7 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава города осмотрел внешний фасад школы и пришкольную территорию, а также проблемные точки внутри образовательного учреждения. В школе не до конца завершены работы по устройству ограждения, необходимость доработки которого особенно отметил Борис Елкин.

«Действительно, школа №13 давно требует ремонта, она не первый год как введена в эксплуатацию. Толком никаких работ за это время не производилось», - рассказал глава города.

На территории школы есть старые заброшенные гаражи, которые необходимо снести. «В этом году мы обязательно выделим средства на то, чтобы реализовать это», – пообещал глава города директору образовательного учреждения.

В школе также отсутствует оборудованный уличный стадион. Кроме небольшой воркаут-площадки, места для занятия спортом на улице отсутствуют. Ранее школьный стадион находился в отдалении от территории школы, но сейчас он зарос кустарниками и давно не эксплуатируется.

«Конечно, хотелось бы сделать спортивные объекты на территории школы», – отметил Борис Елкин. В данный момент рассматривается вариант создания ФОКОТа через программу «Газпром - детям».

Ранее город уже помогал учебному заведению. Так, в прошлом году были закуплены стулья для отремонтированного актового зала.