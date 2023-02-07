Общество

Многие подростки сегодня не могут даже сделать себе бутерброд — псковская общественница

Общественно полезный труд обязательно нужно вносить в образовательную программу, поскольку многие подростки сегодня не могут практически ничего делать самостоятельно. Такое мнение председатель Псковской областной общественной организации «Дети - наше будущее» Светлана Петрова выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Труды вообще надо во главе всего ставить. Математика - она важна, по русскому языку навыки тоже очень важны. Из года в год они все равно оттачиваются, даже вне процесса обучения. А вот когда человек выходит во взрослую жизнь, не умея ничего, здесь уже большие проблемы появляются. Сейчас очень много молодежи и детей, уже подросткового возраста, которые вообще ничего не умеют. Работая с детьми сейчас, выезжая на какие-то мероприятия, я вижу, допустим, что некоторые даже бутерброд себя самостоятельно не могут сделать, будучи уже 15-летними подростками», - рассказала Светлана Петрова.

Также она отметила, что позитивно относится к возвращению в образовательную программу курса начальной военной подготовки. По мнению эксперта, исключение этого курса из программы было ошибкой: «Я - ребенок Советского Союза. Я прекрасно помню, как собирать, разбирать оружие, как стрелять, что делать, если, допустим, какие-то нехорошие моменты, скажем так. Могу поделиться: нас учили, если взрыв, допустим, с одной стороны, куда ложиться и как закрывать голову руками. То есть наши дети всего этого не знают».

«Нововведения очень важны, потому что в свете последних событий мы поняли, что у нас молодое поколение не очень, скажем так, умеет самостоятельно принимать решения, работать руками. Обязательно нужно работать с ними в данных направлениях. <...> Конечно, дети будут еще более загружены в школе, но без этого никуда. И родителям некогда заниматься. Родители деньги зарабатывают, а школа нам поможет», - заключила Светлана Петрова.