Для введения новых предметов в школе должны убрать часть старых – Наталия Соколова

Для введения новых предметов в образовательные программы школы должны убрать что-то из старого расписания. Такое мнение уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что такое мнение у нее сформировалось, в частности, в ходе личных бесед с детьми, которые жалуются на большую перегруженность проверочными работами и подготовкой к государственной аттестации. При этом родители учащихся на появление в расписании, например, «Разговоров о важном» или на предложение вернуть в школы курс начальной военной подготовки детскому омбудсмену не жалуются.