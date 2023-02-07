Общество

Для введения новых предметов в школе должны убрать часть старых – Наталия Соколова

Для введения новых предметов в образовательные программы школы должны убрать что-то из старого расписания. Такое мнение уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы понимаем, что для каждого ребенка, особенно в старших классах, очень важно ставить для себя высокую планку по сдаче экзамена. Это повлияет на то, какой вуз ты выбираешь, куда сможешь поступить. И поставленная планка взывает к необходимости обращаться, например, к репетиторам. Это также занимает время. Сегодня появляются новые предметы, возможно, интересные, но мы должны понимать, чтобы что-то добавить, нужно что-то отнять», - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что такое мнение у нее сформировалось, в частности, в ходе личных бесед с детьми, которые жалуются на большую перегруженность проверочными работами и подготовкой к государственной аттестации. При этом родители учащихся на появление в расписании, например, «Разговоров о важном» или на предложение вернуть в школы курс начальной военной подготовки детскому омбудсмену не жалуются.