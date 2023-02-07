Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

Жителей Псковской области приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы с 8.00 до 18.00 ежедневно, в том числе в выходные дни. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.

Подробности можно узнать по телефону: 8112-73-43-13.