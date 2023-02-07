Первый бранч этого года состоится в ресторане «Покровский» 26 февраля

В ресторане «Покровский» пройдёт первый в этом году воскресный бранч, где гостей будут непрерывно угощать блюдами в формате «шведского стола».
Фото здесь и далее: отель «Покровский»
Бранч в «Покровском» - это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый, уникальный и при этом доступный формат отдыха! Предлагаем завершить праздничные выходные вместе с нами.
Мероприятие состоится 26 февраля с 13:00 до 16:00. Гостей бранча ждут:
Стоимость бранча:
Записаться на бранч и забронировать стол можно по телефону 500-001.
Источник: отель «Покровский»