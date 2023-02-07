Общество

Первый бранч этого года состоится в ресторане «Покровский» 26 февраля

В ресторане «Покровский» пройдёт первый в этом году воскресный бранч, где гостей будут непрерывно угощать блюдами в формате «шведского стола».

Фото здесь и далее: отель «Покровский»

Бранч в «Покровском» - это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый, уникальный и при этом доступный формат отдыха! Предлагаем завершить праздничные выходные вместе с нами.

Мероприятие состоится 26 февраля с 13:00 до 16:00. Гостей бранча ждут:

разнообразные салаты, закуски, рыбные и мясные блюда;

сладкий стол с десертами от наших кондитеров;

напитки и приветственный аперитив;

аниматор для детей.

Стоимость бранча:

для взрослых билет на бранч стоит 1400 рублей,

для детей в возрасте от 4 до 9 лет - 500 рублей;

для детей в возрасте от 10 до 14 лет - 700 рублей;

для детей в возрасте от 15 до 17 лет - 900 рублей;

дети до 3 лет - бесплатно.

Записаться на бранч и забронировать стол можно по телефону 500-001.

Источник: отель «Покровский»