Общество

Специю для уменьшения количество жира на животе выявили ученые

Исследователи выяснили, что куркума обладает не только противораковым, противовоспалительным эффектом, но и помогает избавиться от висцерального жира.

Ученые наблюдали за 520 добровольцами, которые в течение 8–12 недель регулярно получали вещество куркумин в дозировке от 70 до 3000 мг в день. Целью исследования было выявить влияние куркурмина на ожирение печени. Параллельно с этим эксперты обратили внимание, что у испытуемых уменьшается объем висцерального жира (жира в области живота, который скапливается между внутренними органами, и может стать причиной диабета 2-го типа и ишемической болезни сердца), и окружность талии, сообщает runews24.

К концу испытания выяснилось, что кроме уменьшения объема висцерального жира, у добровольцев снизился и индекс массы тела.