Общество

Сотрудники Полистовского заповедника показали верный ответ своей фотозагадки

Сотрудники Полистовского заповедника показали верный ответ своей фотозагадки. Ответ размещен в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Это, действительно, сидящий на макушке сосны глухарь — самый крупный представитель тетеревиных в европейских лесах. Интересно, что взрослые самцы могут весить 4-5 килограммов. Самец глухаря отличается от тетерева крупными размерами, округлым хвостом и деталями окраски. Самок различать немного сложнее, но самка глухаря крупнее, и у неё (в отличие от равномерно пёстрой тетёрки) заметно большое рыжее пятно на груди», - рассказали в заповеднике.

Глухарь тесно связан с сосняками — сосновая хвоя является основой его зимнего рациона, в сосняках же обычно располагаются глухариные тока, где птицы собираются весной для размножения, уточнили специалисты.