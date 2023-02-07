Общество

Итоги деятельности МФЦ Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сегодня, 8 февраля. На этот раз разговор будет посвящен итогам работы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области в 2022 году.

Насколько востребовано данное учреждение среди псковичей? Оправдал ли себя принцип «одного окна»? За какими услугами чаще всего идут в МФЦ жители региона? Есть ли там очереди? На эти и другие вопросы ответит директор псковского МФЦ Екатерина Ершова.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.