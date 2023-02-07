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Общество

Раскрыта опасность подключения к общественному Интернету

08.02.2023 07:52|ПсковКомментариев: 0

Пытаясь сэкономить гигабайты трафика, включенные в пакет мобильной связи, пользователи стали чаще искать «экономию» при подключении к общественному Интернету, будь то городской транспорт или магазины. Эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Мария Фесенко рассказала, чем опасно такое подключение и как можно защитить себя от злоумышленников.

Она отметила, что подключение к открытым точкам Wi-Fi опасно само по себе. «Во-первых, при подключении к общедоступному интернету пользователь становится "видимым" для атаки злоумышленников. Во-вторых, переданные по таким сетям данные легче перехватить и расшифровать, например, логин и пароль для доступа в банк-клиент», — отметила эксперт.

Она добавила, что многие россияне не любят, когда для подключения к общественному Wi-Fi требуется некое подобие авторизации, скажем, телефон или почта. Однако это должно не настораживать, а, наоборот, радовать: чем больше таких требований, тем выше надежность сети и ниже вероятность быть атакованным. При подключении к общественным точкам Wi-Fi, необходимо соблюдать три простых правила безопасности, советует собеседница агентства «Прайм».

Надо обращать внимание на имя сети при подключении. «Использование общественной сети — рискованно само по себе, поскольку там уже могут быть хакеры, ищущие жертву. А некоторые злоумышленники делают еще хитрее — создают свои сети, имитируя общеизвестные точки доступа. Поэтому, прежде чем подключиться к той или иной сети, убедитесь, что в ее названии нет ничего подозрительного — лишних символов, цифр вместо букв и так дале»", — объяснила она.

«Сегодня в магазинах приложений существует проверенный софт, который шифрует ваши запросы, за счет чего посторонние, даже владельцы роутера, не могут узнать, что именно и на какой адрес вы пересылаете. Эта технология хорошо вам знакома и называется VPN (virtual private network, англ. — виртуальная частная сеть). С ее помощью можно обеспечить дополнительную защиту при использовании общественного Wi-Fi. Но и здесь нужно быть внимательным — VPN-сервисы должны быть платными и произведены надежным вендором. Проблема в том, что бесплатные приложения нередко сами представляют опасность, как минимум, для личных данных», — отметила она.

И, наконец, при использовании общественного Wi-Fi есть непреложное правило — нельзя посещать сайты, где нужно вводить конфиденциальную информацию, особенно критическую, вроде пароля для клиент-банка. Это можно делать только в проверенных сетях — дома или на работе. Кроме того, подключение к любого вида сетям должно быть установлено вручную. Запретить автоматическое подключение можно в настройках. «Чтобы избежать проблем, стоит выключать Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь, а также нажать кнопку "забыть сеть", когда вы выходите из общественного Wi-Fi», — резюмировала эксперт.

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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