Общество

Собеседование по русскому языку ждёт девятиклассников в Пскове 8 февраля

2444 девятиклассника примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку на базе 27 муниципальных учреждений Пскова сегодня, 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Итоговое собеседование является допуском к государственной итоговой аттестации. Предусмотрены также дополнительные дни (15 марта и 15 мая) для выпускников, которые не пришли по уважительной причине или не справились с собеседованием.

Для «зачета» школьникам необходимо выполнить четыре задания, где предстоит показать умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.