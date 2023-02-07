Общество

Про жизнь и деятельность советского физика рассказали воспитанникам СИЗО в Пскове

Классный час, посвященный выдающимся достижениям одного из самых гениальных советских ученых - физика-ядерщика Игоря Курчатова - прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове в преддверии празднования Дня российской науки. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в этом году отмечается 120 лет со дня рождения ученого. В этой связи учащиеся посмотрели документальный фильм о жизни и научной деятельности Курчатова, узнали, что именно он является основоположником ядерной физики и родоначальником советской атомной бомбы, а также ответили на вопросы тематического теста.

Вторая часть занятия была посвящена обсуждению личности гениального физика, его человеческим и профессиональным качествам, среди которых ответственность и стремление к знаниям, высокая квалификация и самоотдача в работе. Подготовленный информационный стенд познакомил учащихся с деятельностью института, названного в его честь.

«Игорь Васильевич Курчатов сделал много открытий в области физики. Он говорил: "В любом деле важно определить приоритеты". Поэтому его научная деятельность не просто перевернула очередную страницу в мировом прогрессе человечества, но и заставила пересмотреть взгляды на сами возможности человека. Именем гениального учёного назван кратер на Луне и малая планета», - отметила в завершении классного часа Наталья Афанасьева.