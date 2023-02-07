Общество

Учительницу иняза из Латвии ищет двоюродная сестра в Псковской области

Галину Кириллову ищет двоюродная сестра Нина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Раньше она проживала в латвийском городе Валмиера, выучилась на учителя иностранных языков, вышла за муж и переехала в Россию, Псков. Преподавала в школе иностранные языки», - указала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1836890.