Общество

Просроченный на 10 суток торт купил псковичка в сетевом магазине

Просроченный на 10 суток торт купила женщина в продуктовом сетевом магазине в Пскове. Об этом она сообщила в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Керман / «ВКонтакте»

«Это, конечно, жесть. 6 февраля в магазине на Рижском проспекте приобрела пророченный торт. Как оказалось впоследствии, срок годности торта закончился 10 суток назад. Принятая мною за дату изготовления "5 февраля 2023 года", оказалась при ближайшем рассмотрении "5 января 2023 года". Срок годности 21 сутки с момента изготовления. На торте также были видны пятна плесени. Как на прилавке магазина могло оказаться данное изделие? На все мои вопросы сотрудники магазина ответили: "Извините, так получилось". Рада, что вовремя заметила и до больнички дело не дошло», – рассказала горожанка.

Женщина отнесла покупку обратно в магазин, деньги ей вернули.

В комментариях местные жители поделились своими историями покупок испорченных продуктов.

«Взяла багет, а его уже мыши ели. Хорошо, сразу увидела», – рассказала псковичка.

«Кстати, недавно в магните сырок не отдали, так как запищал у них в программе прямо на кассе, что он уже того (просроченный – ред.). Могут же», – добавил ещё один горожанин.

Ранее сообщалось, что торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров молочных изделий на кассе.

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Напомним, Роспотребнадзор напомнил о правилах возврата некачественного товара.