Денис Иванов: Основное в построении карьеры - это слушать себя

О развитии карьеры в современных реалиях рассказал участникам форума «С места в карьеру» председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области, член совета Торгово-промышленной палаты Псковской области Денис Иванов.
Молодежный карьерный форум Российского общества «Знание» «С места в карьеру» прошел в Пскове 7 февраля. Крупные предприниматели, бизнес-тренеры и психологи поделились с молодежью своим опытом, дали советы по карьерному росту и научили ориентироваться на современном рынке труда. Программа форума включала в себя три трека и охватывала все самые важные области: личную эффективность, работу в компаниях и предпринимательство.