Общество

Денис Иванов: Основное в построении карьеры - это слушать себя

О развитии карьеры в современных реалиях рассказал участникам форума «С места в карьеру» председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области, член совета Торгово-промышленной палаты Псковской области Денис Иванов.

«Основное в построении карьеры - это слушать себя и заниматься любимым делом. И неважно, где молодой человек себя видит: на государственной службе или в частном бизнесе. Самое главное и самое сложное - принять решение, основываясь на своих истинных, внутренних ощущениях. Либо ты смиришься с тем, что тебе навязывает окружение и поплывешь по течению, либо ты будешь слушать себя и расти в том, что тебе нравится», - подчеркнул Денис Иванов в рамках открытого диалога с аудиторией.

Молодежный карьерный форум Российского общества «Знание» «С места в карьеру» прошел в Пскове 7 февраля. Крупные предприниматели, бизнес-тренеры и психологи поделились с молодежью своим опытом, дали советы по карьерному росту и научили ориентироваться на современном рынке труда. Программа форума включала в себя три трека и охватывала все самые важные области: личную эффективность, работу в компаниях и предпринимательство.