Общество

Производство вина в России выросло почти на 46%

Объемы производства российского вина в январе увеличились практически в полтора раза: на 45,9%, до 1,6 миллиона дал, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом проинформировали в Росалкогольрегулировании.

Существенно увеличились и объемы производства шампанского: на 35,9%, до 827,5 тысячи дал. Виноградосодержащих напитков без этилового спирта стало производиться больше на 2,8%, до 213,3 тысячи дал, а ликерных вин — на 90,1%. В общей сложности в течение января 2023 года объемы производства российской алкогольной продукции (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 14,1%, достигнув отметки в 12,03 миллиона дал, пишет RuNews24.

Вместе с этим сократилось производство водки: на 3,5%. А вот производство коньяка увеличилось на 8%.