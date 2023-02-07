Общество

Двух волков застрелили охотники в Островском районе

Двух волков застрелили охотники в Островском районе. Об этом сообщается в группе «Природа60» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Природа60»

«Островский район - добыта ещë пара волков, в окладе ещë минимум два. Тяжело даются. Всех с полем», - написали охотники.

Добавим, термин «зафлажить» при охоте на волков и лисиц означает окружение места, где они находятся. По сути, это загонная охота, с той лишь разницей, что у охотника есть возможность «пропустить» зверя, не заметив его, но он не убежит. Флажки или оклад, — это прочный шнур, к которому с интервалом 70–100 см пришиты красные лоскуты ткани. Ими и окружают остановившихся на логове или просто на дневке волков.