Общество

Почти 30 классов в Псковской области закрыты из-за болезни детей

28 классов закрыты в школах Псковской области из-за уровня заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто 28 классов в 15 образовательных организациях», - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Также закрыты три группы в трёх дошкольных организациях и две группы в организации среднего профессионального образования.