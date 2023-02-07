Общество

Законопроект о запрете видеозаписи в кинотеатрах прошел I чтение

В России вводится прямой запрет на аудио- и видеозапись в кинозалах в целях борьбы с пиратством. Такой правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

В случае нарушения этого запрета кинотеатр вправе отказать посетителю в предоставлении услуг. В кабмине объяснили актуальность изменений массовым распространением пиратских копий фильмов в Интернете. Речь о так называемых «экранках», записанных прямо во время показа кино, сообщает «Российская газета».

Инициатива была подготовлена по просьбе правообладателей фильмов. Сегодня современные технологии позволяют делать экранные копии настолько качественными, что от оригинальных их почти не отличить, отметила замглавы Минкультуры Алла Манилова.

Как пояснила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), вместо запоздалой реакции на появление «экранок» на пиратских ресурсах, теперь можно будет по закону пресекать возможность правонарушения в зародыше.

Прямого запрета на съемку в кино до сих пор нет, это регламентировано только внутренними правилами кинотеатров. «Эта норма существовала всегда. Только теперь решили ее узаконить. Потому что наказание никто не нес», - пояснил депутат ГД Владимир Сипягин. Он назвал инициативу актуальной, ведь сейчас фильмы появляются в Интернете еще до того, как закончен их показ в кинотеатрах.

Также законопроектом вводится понятие «кинотеатр», которое до настоящего времени в законодательстве отсутствовало. Это «имущественный комплекс, предназначенный для показа фильмов и оказания связанных с таким показом услуг его посетителям». Кинопоказ должен происходить на регулярной основе и по расписанию.

Ко второму чтению профильный думский комитет по культуре планирует доработать инициативу с привлечением представителей правоохранительных органов.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос об отношении жителей региона к прокату иностранных фильмов без согласия правообладателя.