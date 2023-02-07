Общество

Вакцинацию от COVID-19 препаратом «Эвушелд» провели в дедовичском доме престарелых

Медицинские работники Дедовичской районной больницы в Пожеревицком доме-интернате для престарелых и инвалидов сделали инъекции препаратом «Эвушелд» пожилым людям, имеющим противопоказания к вакцинации от COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В данном препарате содержатся готовые антитела к коронавирусу, поэтому его можно применять в виде профилактики вместо вакцины тем людям, которые, по каким-то причинам не могут привиться», - напомнили в комитете.

9 постояльцев старше 65 лет имели хронические заболевания. Инъекции все перенесли хорошо, осложнений ни у кого ни возникло, сообщили специалисты.